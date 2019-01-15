Екатеринбургский Месси уходит из ФК «Урал»

СЕГОДНЯ 17:17 2019-01-15T17:17:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Хавбек ФК «Урал», игрок сборной Грузии Георгий Чантурия покинет екатеринбургскую команду. Об уходе 25-летнего игрока «Комсомолке» рассказал собственный источник.

Поначалу слухи об уходе игрока распространяли болельщики оранжево -черных. Грузинский Месси (именно такое прозвище дали футболисту поклонники «шмелей», также его называют екатеринбургским Месси) не полетел на первый сбор команды после новогодних каникул.

Позже выяснилось, что игрок действительно покидает команду. Причин ухода несколько. В первую очередь, перенасыщенность в команде игроков амплуа Чантурии.

- Решение по Чантурии было принято еще в декабре прошлого года. С футболистом не будут продлять контракт из-за спортивных показателей. Плюс из-за того, что игрок так и не оправился от двух травм крестовых связок, - отметил собеседник.

По другим сведениям, игроку не хватает практики, и он сам принял такое решение.

В пресс-службе ФК «Урал» журналисту «КП» - Екатеринбург не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.

Георгий Чантурия перешёл в ФК «Урал» в 2016 году. До этого футболист выступал за голландский «Витесс», владикавказскую «Аланию», румынский ЧФР, итальянскую «Верону» и немецкий «Дуйсбург».

Также в послужном списке грузина выступление за молодежный состав испанской «Барселоны».