2019-01-15T17:24:40+03:00
Общество

На Урале нашли счастливца, который выиграл 500 миллионов в новогоднюю лотерею

Теперь он выплатит долги по ипотеке
Данил СВЕЧКОВ
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Николай работает водителем автомобиля, а его супруга Оксана водителем трамвая. Пресс-служба «Столото»Николай работает водителем автомобиля, а его супруга Оксана водителем трамвая. Пресс-служба «Столото»
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В Свердловской области нашли человека, который в новогодние праздники выиграл полмиллиарда рублей в лотерею «Столото». Ему 35 лет и он работает простым водителем в Екатеринбурге.

– Конечно, выигрыш изменит нашу жизнь, но пока мы даже не представляем, каково это – быть мультимиллионерами, — говорит победитель. — В первую очередь забудем про ипотеку, поможем родственникам и подумаем о благотворительности. Очень хочется поехать в путешествие за границу, я никогда не был за рубежом.

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