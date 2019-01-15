На Урале нашли счастливца, который выиграл 500 миллионов в новогоднюю лотерею

СЕГОДНЯ 17:11 2019-01-15T17:24:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области нашли человека, который в новогодние праздники выиграл полмиллиарда рублей в лотерею «Столото». Ему 35 лет и он работает простым водителем в Екатеринбурге.

– Конечно, выигрыш изменит нашу жизнь, но пока мы даже не представляем, каково это – быть мультимиллионерами, — говорит победитель. — В первую очередь забудем про ипотеку, поможем родственникам и подумаем о благотворительности. Очень хочется поехать в путешествие за границу, я никогда не был за рубежом.