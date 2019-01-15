Мэрия Екатеринбурга создает медиахолдинг
Мэрия Екатеринбурга до конца месяца проработает «дорожную карту», в которой будет прописано создание нового медиахолдинга.
В структуру войдут четыре подразделения: новая газета «Екатеринбургский вестник», о создании которого на днях объявил мэр города Александр Высокинский, а также сайт, радиостанция и продакшн-студия. Об этом заявил вице-мэр уральской столицы Анатолий Гагарин.
Известно, что в бумажном издании будут публиковаться официальные документы, как это и должно быть по закону. Видео-студия займется производством роликов. Новую радиостанцию создадут на платформе нынешнего мэрского радио – «Город ФМ», которую ждет ребрендинг.
Также сейчас мэрия ведет переговоры с промэрскими традиционными СМИ - одним из старейших изданий города – газетой «Вечерний Екатеринбург» и телеканалом «Студия-41». Этим СМИ предложат варианты сотрудничества с возможностью сохранения опытных сотрудников в редакциях.