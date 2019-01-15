Мэрия Екатеринбурга создает медиахолдинг

СЕГОДНЯ 16:15 2019-01-15T16:15:54+03:00

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Мэрия Екатеринбурга до конца месяца проработает «дорожную карту», в которой будет прописано создание нового медиахолдинга.

В структуру войдут четыре подразделения: новая газета «Екатеринбургский вестник», о создании которого на днях объявил мэр города Александр Высокинский, а также сайт, радиостанция и продакшн-студия. Об этом заявил вице-мэр уральской столицы Анатолий Гагарин.

Известно, что в бумажном издании будут публиковаться официальные документы, как это и должно быть по закону. Видео-студия займется производством роликов. Новую радиостанцию создадут на платформе нынешнего мэрского радио – «Город ФМ», которую ждет ребрендинг.

Также сейчас мэрия ведет переговоры с промэрскими традиционными СМИ - одним из старейших изданий города – газетой «Вечерний Екатеринбург» и телеканалом «Студия-41». Этим СМИ предложат варианты сотрудничества с возможностью сохранения опытных сотрудников в редакциях.