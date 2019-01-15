От рук преступников в 2018 году погибло 754 уральца

СЕГОДНЯ 15:56 2019-01-15T15:56:05+03:00

В городах преступления совершались в разы чаще, чем в сельской местности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Надзорное ведомство опубликовало сегодня статистику о том, сколько было совершено в Свердловской области преступлений в 2018 году. Совершено их было немало - 55 тысяч 434. Однако, уверяют в прокуратуре, эта цифра на 4,9% меньше той, что была по итогам 2017 года. Так что положительная тенденция на лицо.

- К категории небольшой тяжести относится 51,1 % преступлений, а 21,6 % являются тяжкими или особо тяжкими, - отмечают в прокуратуре Свердловской области. - В городах и поселках городского типа зарегистрировано 49 050, а в сельской местности – 6 374 преступления.

Всего от рук преступников в 2018 году погибло 754 человека. А здоровью 1153 был причинен тяжкий вред.

- Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 712 преступлений, что на 11,9 % меньше, чем в 2017 году, в том числе гражданами государств-участников СНГ – 662, - добавили в ведомстве.