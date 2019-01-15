В Североуральске сын ранил в живот пенсионера-отца

СЕГОДНЯ 15:41 2019-01-15T15:41:03+03:00

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы

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Полиция Североуральска задержала 27-летнего мужчину, который напал на своего 63-летнего мужчину. Искать его правоохранители начали 5 декабря, когда в городскую больницу на "скорой" привезли пострадавшего с проникающим ранением брюшной полости.

- В вечернее время, после совместного распития спиртных напитков, у отца с сыном, на почве личных неприязненных отношений, произошла ссора, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - Ссора переросла в обоюдную драку, в ходе которой обвиняемый ранил отца. Преступление произошло в квартире, где они оба проживают. Скорую помощь вызвал друг потерпевшего.

Задержанный ранее не был судим. В полиции отмечают, что он злоупотребляет алкоголем и периодически сидит без работы. Явку с повинной он уже написал. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.