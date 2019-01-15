В Березовском судимый беларус пытался убить земляка-полицейского

СЕГОДНЯ 14:43 2019-01-15T14:49:12+03:00

Теперь приезжему грозит до 15 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Березовском будут судить беларуса, приехавшего вместе с приятелем на заработки. Мужчины трудились на стройках в поселке Кедровка и жили вместе в общежитии. После смены частенько устраивали застолья и беседы «за жизнь».

Во время одних таких посиделок земляки крепко поругались из-за расхождения в убеждениях. Потерпевший ранее служил в полиции Беларуссии, а обвиняемый в период проживания в республике неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу полицейского мотоцикла.

- Пытаясь избежать конфликта, потерпевший покинул помещение рабочего общежития, однако обвиняемый вышел вслед за ним и нанес удар ножом в левую часть груди. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизнь потерпевшего была спасена, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Теперь приезжему строителю грозит до 15 лет колонии.