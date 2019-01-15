В Екатеринбурге составили карту мусорных баков, где можно вкусно поесть

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-15T14:22:25+03:00

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В Екатеринбурге появилась карта помоек с вкусной и бесплатной едой. Ее составили местные фриганы - люди, которые выступают против потребительства и минимизируют необходимые ресурсы, отыскивая большинство нужных вещей и пищи на свалках.

В списке уральской столицы сейчас порядка 20 адресов съестных мусорок. Все их можно посмотреть в Google Maps. Каждая точка имеет описание: с какой стороны удобнее пройти к бакам, в какое время лучше приходить и что можно найти чаще всего.

- Баки там, где разгружаются. Из необычного - куча кваса и сока.

- Выкидывают много и постоянно: творожков, кваса и теста. Минус - ругаются иногда работники и в помойке фрига лежит вперемешку с окурками и грязью.

- Находили кучу нормальной молочки.

- Систематически выбрасывают все: мясо, молочку, овощефрукты, морепродукты и ништяки к чаю. Внимание: некоторые продукты прокалывают!

- Куча недоеденого фастфуда.

По мере обследования новых точек фриганы будут корректировать свою карту.