В Екатеринбурге составили карту мусорных баков, где можно вкусно поесть
В Екатеринбурге появилась карта помоек с вкусной и бесплатной едой. Ее составили местные фриганы - люди, которые выступают против потребительства и минимизируют необходимые ресурсы, отыскивая большинство нужных вещей и пищи на свалках.
В списке уральской столицы сейчас порядка 20 адресов съестных мусорок. Все их можно посмотреть в Google Maps. Каждая точка имеет описание: с какой стороны удобнее пройти к бакам, в какое время лучше приходить и что можно найти чаще всего.
- Баки там, где разгружаются. Из необычного - куча кваса и сока.
- Выкидывают много и постоянно: творожков, кваса и теста. Минус - ругаются иногда работники и в помойке фрига лежит вперемешку с окурками и грязью.
- Находили кучу нормальной молочки.
- Систематически выбрасывают все: мясо, молочку, овощефрукты, морепродукты и ништяки к чаю. Внимание: некоторые продукты прокалывают!
- Куча недоеденого фастфуда.
По мере обследования новых точек фриганы будут корректировать свою карту.