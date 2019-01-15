2019-01-15T13:32:39+03:00
Авто

«Остановка запрещена»: в Екатеринбурге появятся еще 24 улицы, где будет нельзя парковаться

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Больше всего участков для парковки закроют в Октябрьском районеБольше всего участков для парковки закроют в Октябрьском районеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В уральской столице нельзя будет припарковаться еще на 24 улицах. Ограничение введут в первом квартале этого года из-за необходимости зимней уборки снега. Правда, после того, как сугробы растают, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» все равно останутся.

Минимальные потери понесет Ленинский район Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минимальные потери понесет Ленинский районФото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском районе нельзя будет останавливаться на:

- Степана Разина от Авиационной до Циолковского

- Сурикова от Авиационной до Циолковского

- Черняховского от Бородина до Инженерной

- Орденоносцев на всей протяженности

- Братской на всей протяженности

- Кольце на конечной остановке общественного транспорта «Ботаническая» по Родонитовой

В Орджоникидзевском районе на:

- Парниковой на всей протяженности

- Тепличной на всей протяженности

- Восстания от Ломоносова до Бакинских комиссаров

- Избирателей от Ломоносова до Ильича

- Стахановской от Калинина до Кировградской

В Октябрьском районе на:

- Большакова от Луначарского до Восточной

- Мичурина от Декабристов до Тверитина

- Тверитина от Восточной до Луначарского

- Цвиллинга от Циолковского до Машинной

- Ткачей от Луначарского до Мичурина

- Декабристов от Луначарского до Бажова

- дублере Машинной от Циолковского до Саввы Белых

В Верх-Исетском районе на:

- Шейнкмана от Челюскинцев до переулка Пестеревский

- Юмашева от Папанина до Набережная Рабочей Молодежи

- Фролова от Школьников до Плотников

- Нагорной от Каменщиков до Плотников

- Рябинина на всей протяженности

В Ленинском районе на:

- переулке Университетский от Куйбышева до Народной Воли

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уралец за дефектный гарнитур отсудил у продавца 1,5 миллиона рублей
Евгений Куйвашев назначил главу антикоррупционного департамента
На Урале многодетного отца посадили за доведение жены до самоубийства
Въезд в Полевской украсили «Бородой Бажова»
Обувь, корнишоны и строительный кран: уральские таможенники конфисковали товары на 57 миллионов
В Екатеринбурге на 1,5 месяца закроют улицу Дальневосточную
Екатеринбург потратит 400 миллионов на строительство дорог возле «Экспо»-центра
В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли столовую школы № 25
В Екатеринбурге нашли школьника, пропавшего две недели назад на прогулке
В Екатеринбурге за взятку посадили экс-сотрудника районной администрации
«Рассчитывать на подиум нет смысла»: на 7 этапе «Дакара» багги Сергея Карякина перевернулась
Взорвался телевизор: в Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки
Кубок мира FIS по фристайлу Audi 2019 в «Солнечной долине»
Мэр Нижнего Тагила создал рабочую группу по вопросам «мусорной реформы»
В Серове будут судить призывника, который получил повестку, но забыл придти в военкомат
Директор ЦПКиО создаст в парке музей в честь себя и других Героев России
За новогодние праздники в полиции оказались 170 подростков
Передумали: вместо олимпийской чемпионки департамент в мэрии Екатеринбурга возглавит политтехнолог
Клиенты Tele2 в праздники скачали в 2 раза больше трафика, чем годом ранее
В Верхней Пышме оштрафована фирма, незаконно нанявшая для ремонта дорог трех иностранцев
Актер Евгений Миронов скрывает маленького сына на работе