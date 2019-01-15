«Остановка запрещена»: в Екатеринбурге появятся еще 24 улицы, где будет нельзя парковаться
В уральской столице нельзя будет припарковаться еще на 24 улицах. Ограничение введут в первом квартале этого года из-за необходимости зимней уборки снега. Правда, после того, как сугробы растают, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» все равно останутся.
Минимальные потери понесет Ленинский районФото: Алексей БУЛАТОВ
В Чкаловском районе нельзя будет останавливаться на:
- Степана Разина от Авиационной до Циолковского
- Сурикова от Авиационной до Циолковского
- Черняховского от Бородина до Инженерной
- Орденоносцев на всей протяженности
- Братской на всей протяженности
- Кольце на конечной остановке общественного транспорта «Ботаническая» по Родонитовой
В Орджоникидзевском районе на:
- Парниковой на всей протяженности
- Тепличной на всей протяженности
- Восстания от Ломоносова до Бакинских комиссаров
- Избирателей от Ломоносова до Ильича
- Стахановской от Калинина до Кировградской
В Октябрьском районе на:
- Большакова от Луначарского до Восточной
- Мичурина от Декабристов до Тверитина
- Тверитина от Восточной до Луначарского
- Цвиллинга от Циолковского до Машинной
- Ткачей от Луначарского до Мичурина
- Декабристов от Луначарского до Бажова
- дублере Машинной от Циолковского до Саввы Белых
В Верх-Исетском районе на:
- Шейнкмана от Челюскинцев до переулка Пестеревский
- Юмашева от Папанина до Набережная Рабочей Молодежи
- Фролова от Школьников до Плотников
- Нагорной от Каменщиков до Плотников
- Рябинина на всей протяженности
В Ленинском районе на:
- переулке Университетский от Куйбышева до Народной Воли