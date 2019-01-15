«Остановка запрещена»: в Екатеринбурге появятся еще 24 улицы, где будет нельзя парковаться

СЕГОДНЯ 13:21 2019-01-15T13:32:39+03:00

Больше всего участков для парковки закроют в Октябрьском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В уральской столице нельзя будет припарковаться еще на 24 улицах. Ограничение введут в первом квартале этого года из-за необходимости зимней уборки снега. Правда, после того, как сугробы растают, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» все равно останутся.

Минимальные потери понесет Ленинский районФото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском районе нельзя будет останавливаться на:

- Степана Разина от Авиационной до Циолковского

- Сурикова от Авиационной до Циолковского

- Черняховского от Бородина до Инженерной

- Орденоносцев на всей протяженности

- Братской на всей протяженности

- Кольце на конечной остановке общественного транспорта «Ботаническая» по Родонитовой

В Орджоникидзевском районе на:

- Парниковой на всей протяженности

- Тепличной на всей протяженности

- Восстания от Ломоносова до Бакинских комиссаров

- Избирателей от Ломоносова до Ильича

- Стахановской от Калинина до Кировградской

В Октябрьском районе на:

- Большакова от Луначарского до Восточной

- Мичурина от Декабристов до Тверитина

- Тверитина от Восточной до Луначарского

- Цвиллинга от Циолковского до Машинной

- Ткачей от Луначарского до Мичурина

- Декабристов от Луначарского до Бажова

- дублере Машинной от Циолковского до Саввы Белых

В Верх-Исетском районе на:

- Шейнкмана от Челюскинцев до переулка Пестеревский

- Юмашева от Папанина до Набережная Рабочей Молодежи

- Фролова от Школьников до Плотников

- Нагорной от Каменщиков до Плотников

- Рябинина на всей протяженности

В Ленинском районе на:

- переулке Университетский от Куйбышева до Народной Воли