Евгений Куйвашев назначил главу антикоррупционного департамента
Пост занял Ильхам Ширалиев
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Губернатор Евгений Куйвашев назначил главу нового департамента - противодействия коррупции и контроля Свердловской области. Руководить структурой будет Ильхам Ширалиев.
Ранее он работал в администрации губернатора, где возглавлял департамент кадровой политики. Но в конце прошлого года ведомство главы региона упразднили, а вместо него создали аппарат губернатора и два департамента - кадровый и антикоррупционный.
Получение новой должности позволит Ильхаму Ширалиеву войти в состав областного правительства. Соответствующие правки в закон «О правительстве Свердловской области» были внесены 30 ноября.