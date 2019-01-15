2019-01-15T12:18:20+03:00
Политика

Евгений Куйвашев назначил главу антикоррупционного департамента

Пост занял Ильхам Ширалиев
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Губернатор Евгений Куйвашев назначил главу нового департамента - противодействия коррупции и контроля Свердловской области. Руководить структурой будет Ильхам Ширалиев.

Ранее он работал в администрации губернатора, где возглавлял департамент кадровой политики. Но в конце прошлого года ведомство главы региона упразднили, а вместо него создали аппарат губернатора и два департамента - кадровый и антикоррупционный.

Получение новой должности позволит Ильхаму Ширалиеву войти в состав областного правительства. Соответствующие правки в закон «О правительстве Свердловской области» были внесены 30 ноября.

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