На Урале многодетного отца посадили за доведение жены до самоубийства
В Екатеринбурге отправили за решетку 65-летнего многодетного отца. Амана Жангаулова признали виновным в доведение до самоубийства угрозами и жестоким обращением.
Вместе с женой Любовью мужчина воспитывал девять приемных детей. А за всю жизнь через пару прошли более сотни ребятишек-сирот. Чтобы всем хватало места семья построила в поселке Медном большой коттедж.
Внешне казалось, что в доме царит идилия, пока в январе прошлого года 57-летняя Любовь Жангаулова не покончила с собой.
- Установлено, что на протяжении нескольких лет подсудимый систематически оскорблял свою супругу, наносил ей телесные повреждения. В результате женщина, после очередного избиения, покончила с собой, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - По уголовному делу проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая посмертная судебная экспертиза, которая подтвердила, что на роковой шаг женщина решилась под влиянием длительной психотравмирующей ситуации, созданной её супругом.
Суд приговорил Амана Жангаулова к четырем годам колонии общего режима.