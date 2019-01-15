На Урале многодетного отца посадили за доведение жены до самоубийства

СЕГОДНЯ 11:16 2019-01-15T11:19:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге отправили за решетку 65-летнего многодетного отца. Амана Жангаулова признали виновным в доведение до самоубийства угрозами и жестоким обращением.

Вместе с женой Любовью мужчина воспитывал девять приемных детей. А за всю жизнь через пару прошли более сотни ребятишек-сирот. Чтобы всем хватало места семья построила в поселке Медном большой коттедж.

Внешне казалось, что в доме царит идилия, пока в январе прошлого года 57-летняя Любовь Жангаулова не покончила с собой.

- Установлено, что на протяжении нескольких лет подсудимый систематически оскорблял свою супругу, наносил ей телесные повреждения. В результате женщина, после очередного избиения, покончила с собой, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - По уголовному делу проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая посмертная судебная экспертиза, которая подтвердила, что на роковой шаг женщина решилась под влиянием длительной психотравмирующей ситуации, созданной её супругом.

Суд приговорил Амана Жангаулова к четырем годам колонии общего режима.