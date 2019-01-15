Въезд в Полевской украсили «Бородой Бажова»

СЕГОДНЯ 10:54 2019-01-15T10:57:12+03:00

15-тонный арт-объект установлен на месте, где в детстве любил гулять знаменитый писатель

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В Полевском установили уникальный арт-объект - въезд в город украсили монументом в честь 140-летия Павла Бажова. Только в отличии от привычных бюстов памятник представлен в образе бороды писателя. Установлен 15-ти тонный и двухметровый арт-объект на месте, где в детстве любил гулять знаменитый автор уральских сказов.

- Монумент привлечет внимание жителей города и области к творчеству и личности литератора, а также займет достойное место на туристической карте области. Сегодня каждый муниципалитет заинтересован в наращивании своей туристической привлекательности, а увеличение потока гостей влечет приток дополнительных инвестиций, - отметила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

Памятник местный камнерез Евгений Перевозчиков сделал в виде прядей волос, позже в них будут вписаны фразы из известных произведений Бажова, отлитые в металле.

Рядом с объектом установлены деревянные персонажи из «Серебряного копытца»: кошка-муренка и лесной козлик.

Глава Полевского Константин Поспелов подчеркнул, что на основе сказов Бажова в городе также разрабатываются несколько туристических маршрутов.