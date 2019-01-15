Обувь, корнишоны и строительный кран: уральские таможенники конфисковали товары на 57 миллионов

СЕГОДНЯ 10:20 2019-01-15T10:23:35+03:00

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Уральские таможенники подвели итоги работы за 2018 год. За 12 месяцев они конфисковали и передали в Росимущество товары на 57 миллионов рублей.

- Чаще всего люди заявляют в декларациях недостоверные сведения, представляют недостоверные документы, нарушают сроки уплаты таможенных пошлин, производят незаконные действия с временно ввезенными транспортными средствами, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По фактам нарушения в общей сложности проверяющие возбудили почти 6000 административных дел. В 626 случаях суды вынесли решения о конфискации товаров. Большую часть изъятого составили одежда, обувь, кожгалантерея, посуда, детские игрушки. Однако несколько раз забирать пришлось и дорогостоящие товары, вроде иномарок и даже строительного крана.

Также в списке изъятого есть 104 килограмма маринованных корнишонов, некурительный табак, сигареты и кастеты.

- После вынесения решения суда товары передают в территориальные органы Росимущества. Там и решают дальнейшую судьбу изъятого, - резюмировали в Управлении. - Кроме изъятия нарушителям назначают штрафы. В 2018 году по ним было взыскано 62 миллиона рублей.