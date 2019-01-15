В Екатеринбурге на 1,5 месяца закроют улицу Дальневосточную
Здесь будут прокладывать ливневую канализацию
Ограничение будет действовать до 22 февраляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге закроют для движения транспорта улицу Дальневосточную. Специалисты ООО «ДК-Строй» начали прокладывать здесь ливневую канализацию.
- Для сооружения инфраструктурного объекта подрядчики закрыли движение на участке улицы Дальневосточной от дома № 1а до площади Жуковского сроком до 22 февраля, - рассказали в мэрии.
В течение полутора месяцев автомобилистам придется объезжать закрытый отрезок по соседним улицам Походной, Шишимской, Гастелло, переулкам Короткому, Каслинскому и улице Благодатской.