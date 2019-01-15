Екатеринбург потратит 400 миллионов на строительство дорог возле «Экспо»-центра

СЕГОДНЯ 09:26 2019-01-15T09:29:29+03:00

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В уральской столице ищут подрядчика, который займется строительством дорог в районе выставочного центра «Екатеринбург - ЭКСПО». Соответствующий тендер уже размещен на портале госзакупок. Компания, выигравшая конкурс, за 407,9 миллиона рублей должна будет построить улично-дорожную сеть в границах Сибирского тракта - ЕКАДа - Автодороги Екатеринбург–Кольцово - улицы Чистой.

В общей сложности подрядчику предстоит проложить два участка: улицу Новокольцовская от Сибирского тракта до Александровского бульвара протяженностью 1439,9 метра и Александровский бульвар от улицы Новокольцовской до границ участка МВЦ длинной 803 метра.

- Дорога на Новокольцовской улице будет иметь две полосы, ширина каждой из которых составит 4 метра. Проезжая часть Александровского бульвара будет тоже двухполостная, но ширина каждой будет чуть уже - 3,5 метра, - сказано в техзадании.

После подписания контракта у подрядчика будет шесть месяцев на разработку необходимой документации и еще три месяца, чтобы провести строительные работы.