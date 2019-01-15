В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли столовую школы № 25

СЕГОДНЯ 08:32 2019-01-15T08:37:45+03:00

Пищеблок не будет работать месяц

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В Екатеринбурге приставы приостановили работу опасного пищеблока. Инициатором выступили специалисты Роспотребнадзора, которые через суд потребовали закрыть школьную столовую образовательного центра № 25.

Оказалось, что организация, занимающася обеспечением школьников питанием, работала с нарушением ряда санитарно-эпидемиологических норм.

- Не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных заболеваний, вследствие чего найдены следы острой вирусной инфекции, поражающая слизистые оболочки человека, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровья детей и сотрудников.

Причиной проверки пищеблока стало недавнее отравление детей. Признаки острой кишечной инфекции обнаружили у 28 школьников.

По решению суда работа столовой приостановлена на 30 суток.