В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли столовую школы № 25
В Екатеринбурге приставы приостановили работу опасного пищеблока. Инициатором выступили специалисты Роспотребнадзора, которые через суд потребовали закрыть школьную столовую образовательного центра № 25.
Оказалось, что организация, занимающася обеспечением школьников питанием, работала с нарушением ряда санитарно-эпидемиологических норм.
- Не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных заболеваний, вследствие чего найдены следы острой вирусной инфекции, поражающая слизистые оболочки человека, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровья детей и сотрудников.
Причиной проверки пищеблока стало недавнее отравление детей. Признаки острой кишечной инфекции обнаружили у 28 школьников.
По решению суда работа столовой приостановлена на 30 суток.