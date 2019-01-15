2019-01-15T08:17:24+03:00
Общество

В Екатеринбурге нашли школьника, пропавшего две недели назад на прогулке

Мать подростка при этом заявила об исчезновении ребенка только спустя 10 дней
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Полиция Екатеринбурга разыскала 14-летнего Вячеслава Рыбьякова, пропавшего две недели назад. 30 декабря подросток отправился на прогулку и исчез. Ранее юноша уже не раз уходил из дома, видимо, поэтому его мать обратилась к правохранителям только 10 января.

Накануне вечером мальчика обнаружили в одном из магазинов на улице 8 Марта. С подростком все в порядке.

- В отношении его 33-летней матери составлен административный протокол за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и за несвоевременное обращение по факту пропажи подростка, - рассказали в отделении по связяи со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

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