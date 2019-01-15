В Екатеринбурге за взятку посадили экс-сотрудника районной администрации

СЕГОДНЯ 07:56 2019-01-15T08:05:27+03:00

В колонии экс-чиновник проведет пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге отправили за решетку бывшего сотрудника администрации Орджоникидзевского района. Дмитрия Носкова признали виновным в получении взятки и мошенничестве.

На протяжении трех лет мужчина занимал должность ведущего, а позднее - главного специалиста отдела потребительского рынка. Чтобы увеличить свой доход, Носков решил периодически незаконно «подрабатывать», при этом не покидая рабочего места.

- Подсудимый, являясь должностным лицом, получил взятки от двух предпринимателей за несоставление в отношении них протоколов об административном правонарушении за торговлю в неположенном месте. При этом деньги сотрудник администрации получал на системной основе. Так, один из бизнесменов перевела на расчетный счет друга осужденного 20 тысяч рублей небольшими платежами, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Лично Носков получил мелкую взятку в 9 тысяч рублей от предпринимателя за непривлечение к административной ответственности. Еще несколько тысяч обвиняемый получил от бизнесмена под предлгом сбора администрацией района средств на благотворительность.

Суд приговорил Дмитрия Носкова к пяти годам колонии общего режима, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года.