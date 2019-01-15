«Рассчитывать на подиум нет смысла»: на 7 этапе «Дакара» багги Сергея Карякина перевернулась

СЕГОДНЯ 07:39 2019-01-15T07:40:50+03:00

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В Перу завершился седьмой этап ралли «Дакар»-2019. Для уральского экипажа Сергея Карякина и Антона Власюка эта гонка стала фатальной и по сути определа исход соревнований.

Фото: Fаcebook Сергея Карякина

Проблемы у гонщиков начались уже на 71-м километре. Вылетев с песчаной дюны, багги несколько раз перевернулась. Чтобы продолжить маршрут, экипаж потратил на ремонт 3,5 часа.

Фото: Fаcebook Сергея Карякина

- Помимо того,что мы перевернулись, мы пробили два раза колёса, один раз взорвался ремень вариатора, а потом ещё сломалась переговорка - день явно не заладился, - поделился Сергей Карякин. - Рассчитывать на подиум теперь явно нет смысла. Мне очень обидно и я извиняюсь перед всеми, что не оправдал доверия, которое мне было оказано.

Фото: Fаcebook Сергея Карякина

В результате свердловчане все же смогли добраться до финиша. В общем зачете Карякин и Власюк сейчас занимают девятое место. Впереди еще три гоночных этапа.