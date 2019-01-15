Взорвался телевизор: в Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки
В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар в жилой пятиэтажке на улице Самолетная. Около двенадцати часов на третьем этаже раздался громкий хлопок, после чего по подъезду потянуло гарью. Бдительные соседи вызвали пожарных.
Как позже выяснилось, в одной из квартир взорвался телевизор. Хозяйка в это время уже спала, поэтому сильно надышалась угарным газом и оказалась в ловушке. К счастью, спасатели подоспели вовремя.
- Площадь пожара составила 2 квадратных метра. На женщину пожарные надели маску дыхательного аппарата и по лестничным маршам эвакуировали на улицу, где передали медикам «скорой», - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 10 огнеборцев. Кроме пострадавшей хозяйки горящей квартиры, спасатели эвакуировали жильцов верхний этажей. После ликвидации пожара, люди вернулись домой.