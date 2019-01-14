Кубок мира FIS по фристайлу Audi 2019 в «Солнечной долине»

14 Янв. 21:59 2019-01-14T21:59:16+03:00

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В День Защитника Отечества настоящие мужчины и не менее спортивные женщины сразятся за кубок мира по фристайлу. Несмотря на то, что соревнования пройдут 23-24 февраля, российская сборная уже провела первую тренировку в горнолыжном компексе «Солнечная долина». Он находится в Челябинской области, недалеко от Миасса.

Мероприятие пройдет здесь уже в третий раз. В этом году в Кубке мира примут участие сто фристайлеров со всего мира.

— На этапе Кубке мира в родной стране всегда ответственность перед зрителями всегда ощущается больше, — рассказал старший тренер сборной России Леонид Мехряков. — В 2019 году мы хотим настраиваемся призовое место. Все спортсмены сборной усердно тренируются и готовятся к соревнованиям.

Адрес: Челябинская область, г. Миасс, поселок Сыростан

Телефон: 8 (3513) 28 42 26 — бронирование номеров, 8 (351) 778 54 26 — отдел продаж

Дата проведения соревнований: 23-24 февраля

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