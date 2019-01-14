Мэр Нижнего Тагила создал рабочую группу по вопросам «мусорной реформы»

СЕГОДНЯ 15:34 2019-01-14T15:36:58+03:00

Первое заседание рабочей группы пройдет уже на этой неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ее состав войдут представители регионального оператора, депутаты Гордумы, члены администрации и общественники

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Глава Нижнего Тагила провел совещание, посвященное начавшейся 1 января «мусорной реформе».

Присутствовавший руководитель регионального оператора «Рифей» Федор Потапов ответил на многочисленные вопросы тагильчан, касающиеся деятельности компании.

В первую очередь людей интересовали нюансы по вывозу отходов на территории города и сельских населенных пунктов и формирование тарифа - жители считают сумму слишком высокой и необоснованной.

Чтобы снять острые вопросы и сделать работы мусорного оператора наиболее прозрачной, мэр Владислав Пинаев предложил создать рабочую группу по вопросам работы «Рифея». В ее состав войдут представители самой компании, депутаты Гордумы и администрации, а также общественники.

- Совместно они рассмотрят детали формирования утвержденного региональной энергетической комиссией тарифа и логистическую схему сбора ТКО, - сказали в пресс-службе админстрации города. - Первое заседание рабочей группы пройдет уже на этой неделе. Очередное совещание по деятельности регионального оператора намечено в муниципалитете на начало февраля.