Мэр Нижнего Тагила создал рабочую группу по вопросам «мусорной реформы»
Глава Нижнего Тагила провел совещание, посвященное начавшейся 1 января «мусорной реформе».
Присутствовавший руководитель регионального оператора «Рифей» Федор Потапов ответил на многочисленные вопросы тагильчан, касающиеся деятельности компании.
В первую очередь людей интересовали нюансы по вывозу отходов на территории города и сельских населенных пунктов и формирование тарифа - жители считают сумму слишком высокой и необоснованной.
Чтобы снять острые вопросы и сделать работы мусорного оператора наиболее прозрачной, мэр Владислав Пинаев предложил создать рабочую группу по вопросам работы «Рифея». В ее состав войдут представители самой компании, депутаты Гордумы и администрации, а также общественники.
- Совместно они рассмотрят детали формирования утвержденного региональной энергетической комиссией тарифа и логистическую схему сбора ТКО, - сказали в пресс-службе админстрации города. - Первое заседание рабочей группы пройдет уже на этой неделе. Очередное совещание по деятельности регионального оператора намечено в муниципалитете на начало февраля.