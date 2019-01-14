2019-01-14T15:15:28+03:00
Общество

В Серове будут судить призывника, который получил повестку, но забыл придти в военкомат

Теперь молодому человеку вместо 1 года армейской службы грозит до 2 лет колонии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Проблемам с памятью в военкомате не поверилиПроблемам с памятью в военкомате не поверилиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Серове под суд пойдет 20-летний призывник. Из-за проблем с памятью юношу обвиняют в уклонении от службы в армии.

Молодой человек получил повестку и через несколько дней должен был явиться в военкомат, чтобы оттуда отправиться на место службы. Однако в назначенный день новобранца не досчитались.

- Законных оснований для отсрочки у него не имелось. В последующем сам нерадивый призывник при ответе на вопрос следователя СКР о том, почему он не явился в военкомат, ответил, что просто-напросто забыл об этом важном событии в своей жизни, - рассказали в СУ СКР по Свердлоской области.

Правда словам юноши не поверили и, как все было на самом деле, выясняют уже в рамках уголовного дела. Теперь призывнику вместо 1 года службы грозит до 2 лет колонии.

Еще более казусный случай произошел летом в Березовском. 24-летний местный житель пытался откосить от армии, принеся "липовую" справку о болезни, но при этом открыто участвовал в городских соревнованиях по гиревому спорту. После очередных побед, фото уклониста даже напечатали в газете, но следом он стал фигурантом уголовного дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Нижнего Тагила создал рабочую группу по вопросам «мусорной реформы»
Директор ЦПКиО создаст в парке музей в честь себя и других Героев России
За новогодние праздники в полиции оказались 170 подростков
Передумали: вместо олимпийской чемпионки департамент в мэрии Екатеринбурга возглавит политтехнолог
Клиенты Tele2 в праздники скачали в 2 раза больше трафика, чем годом ранее
В Верхней Пышме оштрафована фирма, незаконно нанявшая для ремонта дорог трех иностранцев
Актер Евгений Миронов скрывает маленького сына на работе
Свердловские природные парки закупили технику для охраны на 8 миллионов
В Екатеринбурге поймали китайца с килограммом поддельных украшений Cartier
В аэропорту Кольцово появится Duty Free в зоне прилета
На Урале юрист выплатит 50 тысяч своей клиентке за пользование ее деньгами
Мэр Екатеринбурга на год перенес утверждение генплана по развитию города
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5 млрд рублей по итогам 2018 года
В Екатеринбурге ищут подростка, не вернувшегося с прогулки накануне Нового года
Свердловское правительство выделит 800 резервных тысяч на оснащение детских садов и центров
В Екатеринбурге за месяц ликвидировали пять опасных горок
«Спустило колесо»: Сергей Карякин после шестого этапа «Дакара» финишировал четвертым
В Екатеринбурге посадили пьяного водителя, который столкнул в кювет пассажирский автобус
«Автомобилист» на выезде в Братиславе разгромил «Слован»
Прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в жилом доме Нижнего Тагила
В Екатеринбурге автоледи устроила ДТП, в котором пострадал 3-летний ребенок
Баскетболистки екатеринбургского УГМК разгромили столичное «Динамо»
Уральские спортсменки стали чемпионками России в 17 раз
В Екатеринбурге в середине января будет снежно и прохладно
В Екатеринбурге награды фронтовиков отдали их родным
В Екатеринбурге 15 человек тушили арматурный цех
В Свердловской области отправили за решетку похитителей «наркоторговцев»