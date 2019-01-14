В Серове будут судить призывника, который получил повестку, но забыл придти в военкомат

СЕГОДНЯ 15:13 2019-01-14T15:15:28+03:00

Теперь молодому человеку вместо 1 года армейской службы грозит до 2 лет колонии

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В Серове под суд пойдет 20-летний призывник. Из-за проблем с памятью юношу обвиняют в уклонении от службы в армии.

Молодой человек получил повестку и через несколько дней должен был явиться в военкомат, чтобы оттуда отправиться на место службы. Однако в назначенный день новобранца не досчитались.

- Законных оснований для отсрочки у него не имелось. В последующем сам нерадивый призывник при ответе на вопрос следователя СКР о том, почему он не явился в военкомат, ответил, что просто-напросто забыл об этом важном событии в своей жизни, - рассказали в СУ СКР по Свердлоской области.

Правда словам юноши не поверили и, как все было на самом деле, выясняют уже в рамках уголовного дела. Теперь призывнику вместо 1 года службы грозит до 2 лет колонии.

Еще более казусный случай произошел летом в Березовском. 24-летний местный житель пытался откосить от армии, принеся "липовую" справку о болезни, но при этом открыто участвовал в городских соревнованиях по гиревому спорту. После очередных побед, фото уклониста даже напечатали в газете, но следом он стал фигурантом уголовного дела.