2019-01-14T14:46:41+03:00
Общество

Директор ЦПКиО создаст в парке музей в честь себя и других Героев России

Уже подписано соответствующее соглашение
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Facebook Романа ШадринаФото: Facebook Романа Шадрина
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В екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха грядут очередные патриотические нововведения. Если раньше на территории ЦПКиО активно появлялись различные памятники (которые многие горожане прозвали могилами), то сейчас здесь будет создан целый музей в честь Героев России.

Фото: Facebook Романа Шадрина

Фото: Facebook Романа Шадрина

- Парк подписал соглашение о создании в парке клубного формирования от Уральской Ассоциации Героев. Герои России - Бушмелев Евгений, Шадрин Роман, Воронин Сергей, Мыльников Сергей. В планах участие Героев России не только в патриотических мероприятиях парка, но и создание музейной экспозиции о Героях уральцах, - написал у себя в Facebook директор ЦПКиО.

Руководитель парка Роман Шадрин имеет звание генерал-майора, он участвовал во второй Чеченской кампании, а также служил на Северном Кавказе. Награжден медалью «Золотая Звезда» Героя России, орденом мужества и орденом «За военные заслуги».

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