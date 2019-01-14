За новогодние праздники в полиции оказались 170 подростков

СЕГОДНЯ 14:21 2019-01-14T14:25:23+03:00

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Свердловские полицейские подвели итоги профилактической акции «Комендантский час». Она проходила во всем регионе с 30 декабря по 14 января. Правохранители выявляли несоврешеннолетних, которые разгуливают без взрослых поздним вечером или тусуются в ночных клубах.

Особое внимание уделяли детям, состоящим на учёте в ПДН, склонных к побегу из дома, бродяжничеству, находящимся в розыске. Ежедневно проверяющие патрулировали торговые центры, досуговые учреждения, вокзалы, бары - всего более 2000 мест.

- В отделы полиции доставлено более 170 несовершеннолетних, из которых в ночное время - 78, безнадзорных и беспризорных - 130, находившихся в розыске - 23, за совершение противоправных деяний - 41, - рассказали в отделении по связям по СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Из числа доставленных 7 человек размещены в центры соцпомощи, 6 - в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, еще 6 оказались в больнице, 152 подростка передали родителям.

Кроме нарушителей «Комендантского часа» патрули выявили несколько школьников, распивающих алкоголь, одного задержали по подозрению в грабеже.