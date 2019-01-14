2019-01-14T14:01:43+03:00
Политика

Передумали: вместо олимпийской чемпионки департамент в мэрии Екатеринбурга возглавит политтехнолог

Ольга Котлярова была назначена и.о. руководителя подразделения, но получить кресло начальника не смогла
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Facebook Михаила КоробельниковаФото: Facebook Михаила Коробельникова
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Олимпийская чемпионка по бегу Ольга Котлярова не получит руководящую должность в администрации Екатеринбурга. Спортсменка пять лет проработала в информационно-аналитическом департаменте, а в конце прошлого года стала и.о. руководителя подразделения. Однако в кресло начальника Котляровой сесть все же не удастся.

По новой структуре информационно-аналитический департамент должен распасться на два блока: информационной политики и внутренней политики. Именно в качестве главы последнего в мэрии рассматривали кандидатуру олимпийки. Однако в итоге предпочли ей политтехнолога Михаила Коробельникова.

По словам заместителя главы города Анатолия Гагарина, назначение должно состояться в феврале.

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