В Верхней Пышме оштрафована фирма, незаконно нанявшая для ремонта дорог трех иностранцев

СЕГОДНЯ 12:20 2019-01-14T12:29:26+03:00

Ни у одного из мигрантов не был оформлен полный пакет документов на работу

Изменить размер текста: A A

В поселке Кедровое под Верхней Пышмой оштрафована фирма, занимающаяся ремонтом дорог. ООО «Группа Компаний «ЭКСПО-ГРУП» взяла на работу трех иностранцев, мужчины исправно трудились, пока с проверной не нагрянула прокуратура. Оказалось, что все мигранты законно приехали в Россию, но вот с документами, разрешающими работать им в чужой стране, оказался хаос.

- Один из иностранных граждан не имел оформленного разрешения на работу, остальные работали без трудового договора, а также уведомления территориального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль в сфере миграции. Нарушений режима пребывания на территории РФ иностранцами не допущено, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении заместителя директора и юридического лица компании возбуждены административные дела. Суд оштрафовал ООО ГК «ЭКСПО-ГРУП» на 525 тысяч рублей, должностное лицо - на 95 тысяч.