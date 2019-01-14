Актер Евгений Миронов скрывает маленького сына на работе

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-14T14:07:22+03:00

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Народный артист России Евгений Миронов посвятил свою жизнь театру и кино. До сих пор актер не нашел свою вторую половинку, о чем ему не устает напоминать самый родной для Миронова человек - его мама Тамара Петровна.

Ей звезда кино открыто признается, что он «послан Богом на землю только для того, чтобы заниматься искусством».

Впрочем, как пишет издание EG.ru, у звезды фильмов «Идиот», «Космос как предчувствие» и «Охота на пиранью» есть маленький сын, которому сейчас не больше трех лет. Мальчика Петю актеру родила суррогатная мать, а воспитывает отпрыска сам актер.

По сведениям издания, малыша Евгений Миронов берет с собой на работу в Театр наций, где актер трудится художественным руководителем. Там же у мальчика есть отдельная комната для игр и дневного сна.

Отсутствие семьи у кинозвезды давно беспокоит его поклонников. В ответ Миронов не раз заявлял, что на вторую половину у него не хватило бы времени, которое он сейчас проводит на работе. А те его друзья, которые когда-то женились, сейчас давно уже развелись.

Мама актера рада, что ее сын наконец-то стал отцомФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Кстати, воспользоваться услугами суррогатной матери актеру, по словам знакомых с ситуацией людей, подсказала Алла Пугачева. Звезда российской эстрады сама воспитывает двух малышей, рожденных от суррогатной матери. Эту идею она подсказала Евгению Миронову, с которым она приятельствует на протяжении многих лет.

В любом случае, 77-летняя мама актера сейчас спокойна - ее сын продолжил род и теперь ей есть с кем нянчиться.

Отметим, что бывший супруг Пугачевой Филипп Киркоров также воспитывает детей от суррогатной матери.

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