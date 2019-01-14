Свердловские природные парки закупили технику для охраны на 8 миллионов

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-14T11:56:31+03:00

Техника будет использована для патрулирования территории, в том числе охраны и уборки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вся техника уже поступила или будет поставлена на территории до конца января

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Природные парки Свердловской области закупили новую технику. Для этого природоохранным зонам было выделено 8,3 миллиона рублей.

- Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма в Свердловской области», который входит в рамки нацпроекта «Экология», предполагает дальнейшее расширение площади двух природных парков области, а также развитие инфраструктуры всех имеющихся природных парков для туризма. Новая техника позволит более эффективно выполнять поставленные перед ними задачи, - сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Перечень необходимой техники дирекции парков определили самостоятельно. «Бажовские места» купили трактор, а «Река Чусовая» приобрели УАЗ повышенной проходимости и аэролодку. Технопарк в «Оленьих ручьях» пополнился двумя снегоходами и двумя снегоболотоходами, а заказник «Режевской» получил снегоход и УАЗ.

Еще три снегохода отправятся в распоряжение дирекции по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных Свердловской области.

Техника будет использована для патрулирования территории, в том числе охраны и уборки, а также при необходимости для транспортировки нуждающихся в помощи туристов.