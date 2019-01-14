В Екатеринбурге поймали китайца с килограммом поддельных украшений Cartier

СЕГОДНЯ 11:14 2019-01-14T14:09:30+03:00

Знаменитый французский ювелирный дом оценил ущерб в 6,5 миллионов рублей

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Кольцовские таможенники задержали пассажира, пытавшегося провезти поддельные ювелирные украшения. Мужчина прибыл в Екатеринбург из Пекина с багажом фальшивых колец и браслетов с гравировкой Cartier. Общий вес продукции составил чуть менее килограмма.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Таможенники изъяли украшения, отправили их на экспертизу и сделали запрос правообладателю товарного знака. Представитель Cartier оценил ущерб от действий правонарушителя в размере 6,5 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

На пассажира заведено уголовное дело. За незаконное использование товарного знака китайскому нарушителю грозит крупный штраф и лишение свободы до двух лет.