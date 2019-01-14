В аэропорту Кольцово появится Duty Free в зоне прилета

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-14T14:10:44+03:00

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Этим летом в аэропорту Кольцово появится дополнительный магазин Duty Free. Согласно постановлению правительства, теперь магазины беспошлинной торговли теперь смогут размещаться как в зонах вылета, так и в зонах прилета.

Согласно публикации «Парламентской газеты», это коснется всех пассажирских воздушных, морских и речных пункотов пропуска через границу России. В списке фигурируют 75 аэропортов, а также 38 морских и 3 речных порта.

В пресс-службе Кольцово отметили, что этот магазин будет таким же, как и нынешний Duty Free, который работает в зоне вылета.

- Мы планируем организовать магазин Duty Free на прилете, - рассказали «КП» - Екатеринбург» в Кольцово. - Поскольку на полноценную организацию магазина обычно требуется около 6 месяцев, мы ожидаем, что открытие магазина состоится в середине года. Магазин Duty Free на прилете будет организован в зоне выдачи багажа международных авиалиний.