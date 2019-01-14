2019-01-14T14:14:51+03:00
Общество

На Урале юрист выплатит 50 тысяч своей клиентке за пользование ее деньгами

В одночасье мужчина превратился из защитника в обвиняемого
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Свои деньги женщина выбивала несколько месяцевСвои деньги женщина выбивала несколько месяцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбурженка засудила адвоката, которого сама же и наняла для помощи в получении страховки. Светлана попала в ДТП и обратилась к ИП Боровлеву. По договору за работу клиентка обязалась заплатить 11 % от суммы страхового возмещения.

Спустя месяц мужчина благополучно получил страховку в 325 тысяч рублей, но деньги клиент решил попридержать у себя. Прождав два месяца, Светлана отправила предпринимателю претензию, после чего юрист наконец отдал женщине 150 тысяч.

Выбивать остальные деньги автоледи пришлось уже через суд. В иске Светлана просила взыскать с предпринимателя сумму небосновательного обогащения, проценты за пользование чужими деньгами, компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы и признать договор недействительным.

В ходе рассмотрения дела юрист перечислил клиентке еще 139 тысяч рублей, не забыв оставить себе 11 % за оказанные услуги. Но суд заставил его выплатить женщине еще 51 тысячу рублей.

- Юрист подал апелляцию в Свердловский областной суд, в которой просил уменьшить сумму штрафа, - сообщили в пресс-службе облсуда. - Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, решила, что судом первой инстанции установлен разумный баланс интересов участников спора и вывод о взыскании с ответчика штрафа в 40 тысяч рублей обоснован. Решение оставлено без изменения.

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