Мэр Екатеринбурга на год перенес утверждение генплана по развитию города

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-14T14:15:49+03:00

Теперь утверждение генплана намечено на осень 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Администрация уральской столицы не смогла в запланированный срок утвердить генеральный план развития Екатеринбурга до 2035 года. Ранее документ должен был быть рассмотрен и передан на согласование в Минстрой в декабре 2018-го.

- Внести изменение в Постановление администрации Екатеринбурга «О подготовке проекта Генерального плана развития городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года», изложив приложение «План мероприятий по разработке проекта Генерального плана развития городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года» в новой редакции, - говорится в документе за подписью Александра Высокинского.

Теперь утверждение генплана намечено на осень 2019 года.