2019-01-14T14:15:49+03:00
Политика

Мэр Екатеринбурга на год перенес утверждение генплана по развитию города

Ранее документ планировалось согласовать в декабре 2018-го
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Теперь утверждение генплана намечено на осень 2019 годаТеперь утверждение генплана намечено на осень 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Администрация уральской столицы не смогла в запланированный срок утвердить генеральный план развития Екатеринбурга до 2035 года. Ранее документ должен был быть рассмотрен и передан на согласование в Минстрой в декабре 2018-го.

- Внести изменение в Постановление администрации Екатеринбурга «О подготовке проекта Генерального плана развития городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года», изложив приложение «План мероприятий по разработке проекта Генерального плана развития городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года» в новой редакции, - говорится в документе за подписью Александра Высокинского.

Теперь утверждение генплана намечено на осень 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор ЦПКиО создаст в парке музей в честь себя и других Героев России
За новогодние праздники в полиции оказались 170 подростков
Передумали: вместо олимпийской чемпионки департамент в мэрии Екатеринбурга возглавит политтехнолог
Клиенты Tele2 в праздники скачали в 2 раза больше трафика, чем годом ранее
В Верхней Пышме оштрафована фирма, незаконно нанявшая для ремонта дорог трех иностранцев
Актер Евгений Миронов скрывает маленького сына на работе
Свердловские природные парки закупили технику для охраны на 8 миллионов
В Екатеринбурге поймали китайца с килограммом поддельных украшений Cartier
В аэропорту Кольцово появится Duty Free в зоне прилета
На Урале юрист выплатит 50 тысяч своей клиентке за пользование ее деньгами
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5 млрд рублей по итогам 2018 года
В Екатеринбурге ищут подростка, не вернувшегося с прогулки накануне Нового года
Свердловское правительство выделит 800 резервных тысяч на оснащение детских садов и центров
В Екатеринбурге за месяц ликвидировали пять опасных горок
«Спустило колесо»: Сергей Карякин после шестого этапа «Дакара» финишировал четвертым
В Екатеринбурге посадили пьяного водителя, который столкнул в кювет пассажирский автобус
«Автомобилист» на выезде в Братиславе разгромил «Слован»
Прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в жилом доме Нижнего Тагила
В Екатеринбурге автоледи устроила ДТП, в котором пострадал 3-летний ребенок
Баскетболистки екатеринбургского УГМК разгромили столичное «Динамо»
Уральские спортсменки стали чемпионками России в 17 раз
В Екатеринбурге в середине января будет снежно и прохладно
В Екатеринбурге награды фронтовиков отдали их родным
В Екатеринбурге 15 человек тушили арматурный цех
В Свердловской области отправили за решетку похитителей «наркоторговцев»