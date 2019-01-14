В Екатеринбурге ищут подростка, невернувшегося с прогулки накануне Нового года

СЕГОДНЯ 09:48 2019-01-14T09:48:03+03:00

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Ранее юноша несколько раз сбегал из дома

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В Екатеринбурге уже две недели ищут 14-летнего подростка, пропавшего наканцне Нового года. Около 16:00 30 декабря Вячеслав Рыбьяков ушел гулять в районе Ботаники, но домой так и не вернулся. Ранее юноша неоднократно самовольно сбегал от родителей.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

- Рост пропавшего 165 сантиметров, волосы короткие русые, глаза голубые, брови дугообразные. Особые приметы: картавит, не выговаривает букву «р», - говорится в ориентировке.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Вячеслава Рыбьякова, просят сообщить в полицию по телефонам: 356-42-15, 325-42-05, 356-45-74 (78, 80) либо 02.