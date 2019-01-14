Свердловское правительство выделит 800 резервных тысяч на оснащение детских садов и центров

СЕГОДНЯ 09:33 2019-01-14T09:37:57+03:00

На эти деньги учреждения купят новую мебель, бытовой инвентарь и электроприборы

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Губернатор Свердловской области подписал распоряжение о распределении дополнительных средств детским учрежденим на техническое оснащение. Деньги выделят из резервного фонда Правительства области.

Счастливчиками станут три учреждения. Так, 186 тысяч рублей получит детско-юношеский центр «Созвездие» в Байкалово. На эти деньги здесь планируют купить наборы для робототехники, мебель, хозяйственно-бытовой инвентарь и электроприборы.

- Центр осуществляет образовательную деятельность по пяти направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое. Воспитанники принимают активное участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, фестивалях и других мероприятиях районного, областного, российского уровня, завоёвывая призовые места, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Еще большие субсидии получат детские сады №527 и №567. Дошкольным учреждениям на техоснащение выделят по 320 тысяч рублей.