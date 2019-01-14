В Екатеринбурге за месяц ликвидировали пять опасных горок

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-14T09:14:52+03:00

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На Среднем Урале подвели промежуточные итоги профилактических рейдов «Горка». Проверки скатов начались в регионе еще 10 декабря, и с тех пор в Екатеринбурге ликвидировали пять опасных горок.

- Службами благоустройства ликвидированы горки на улице Бебеля, 148, Латвийская, 19, Гурзуфская, 19 и Реактивная, 87. Последняя горка была построена рядом с дорогой и, в случае скатывания, ребенок мог оказаться под колесами проезжающего транспорта, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Также песко-соляной смесью обезопасена горка около ТРЦ «Парк Хаус».

На опасные горки горожане могут пожаловаться, отправив сообщение на электронный ящик gorkaekb@mail.ru или позвонив по номеру 02.

Акция «Горка» продлится в Свердловской области до 1 марта.