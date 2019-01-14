«Спустило колесо»: Сергей Карякин после шестого этапа «Дакара» финишировал четвертым

СЕГОДНЯ 08:46 2019-01-14T08:48:32+03:00

Впереди у экипажа еще три гоночных дня

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Экипаж Сергея Карякина завершил шестой этап гонки ралли «Дакар». На этот раз добраться до финиша спортсменам удалось только четвертыми.

Фото: Facebook Сергея Карякина

По пути багги гонщиков ломалась несколько раз, поэтому отыграть время отставания от лидера уральцам не удалось.

Фото: Facebook Сергея Карякина

- Мы раньше времени спустились с огромной горы. Чтобы взять точку, пришлось возвращаться и штурмовать ее повторно. В итоге потеряли 10 минут. Потом у нас между суппортом и диском попал камень - протерло диск и еще спустило колесо, которое пришлось менять. Два раза перегрелись в песках, они были убойные, - рассказал Сергей Карякин.

Фото: Facebook Сергея Карякина

Впереди у экипажа еще три гоночных дня.