«Спустило колесо»: Сергей Карякин после шестого этапа «Дакара» финишировал четвертым
Экипаж Сергея Карякина завершил шестой этап гонки ралли «Дакар». На этот раз добраться до финиша спортсменам удалось только четвертыми.
Фото: Facebook Сергея Карякина
По пути багги гонщиков ломалась несколько раз, поэтому отыграть время отставания от лидера уральцам не удалось.
Фото: Facebook Сергея Карякина
- Мы раньше времени спустились с огромной горы. Чтобы взять точку, пришлось возвращаться и штурмовать ее повторно. В итоге потеряли 10 минут. Потом у нас между суппортом и диском попал камень - протерло диск и еще спустило колесо, которое пришлось менять. Два раза перегрелись в песках, они были убойные, - рассказал Сергей Карякин.
Фото: Facebook Сергея Карякина
Впереди у экипажа еще три гоночных дня.