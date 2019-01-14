В Екатеринбурге посадили пьяного водителя, который столкнул в кювет пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 08:22 2019-01-14T08:24:30+03:00

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В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, который будучи пьяным, устроил двойное массовое ДТП. Аварии произошли в июне прошлого года, когда Александр Колясников «под шофе» сел за руль Deawoo Nexia и погнал по Сибирскому тракту. На установленные знаки ограничения скорости 50 километров в час водитель внимания не обращал.

- В связи с превышением разрешенной скорости до 70-80 километров в час Колясников столкнулся с «Fiat Ducato», двигавшемся в попутном направлении. После чего «Nexia» вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом «ПАЗ». Автобус «вылетел» с дороги и опрокинулся, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В момент ДТП в автобусе находились 30 человек. Четверо из них были госпитализированы бригадами «скорой», еще 24 пассажира обратились за медицинской помощью самостоятельно.

По результатам судебно-медицинской экспертизы травмы одного из пассажиров квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью.

Суд назначил Александру Колясникову два года колонии-поселения, а также на три года запретил мужчине садиться за руль.