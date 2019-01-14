2019-01-14T08:24:30+03:00
Общество

В Екатеринбурге посадили пьяного водителя, который столкнул в кювет пассажирский автобус

В аварии пострадали 28 человек
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, который будучи пьяным, устроил двойное массовое ДТП. Аварии произошли в июне прошлого года, когда Александр Колясников «под шофе» сел за руль Deawoo Nexia и погнал по Сибирскому тракту. На установленные знаки ограничения скорости 50 километров в час водитель внимания не обращал.

- В связи с превышением разрешенной скорости до 70-80 километров в час Колясников столкнулся с «Fiat Ducato», двигавшемся в попутном направлении. После чего «Nexia» вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом «ПАЗ». Автобус «вылетел» с дороги и опрокинулся, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В момент ДТП в автобусе находились 30 человек. Четверо из них были госпитализированы бригадами «скорой», еще 24 пассажира обратились за медицинской помощью самостоятельно.

По результатам судебно-медицинской экспертизы травмы одного из пассажиров квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью.

Суд назначил Александру Колясникову два года колонии-поселения, а также на три года запретил мужчине садиться за руль.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5 млрд рублей по итогам 2018 года
В Екатеринбурге ищут подростка, невернувшегося с прогулки накануне Нового года
Свердловское правительство выделит 800 резервных тысяч на оснащение детских садов и центров
В Екатеринбурге за месяц ликвидировали пять опасных горок
«Спустило колесо»: Сергей Карякин после шестого этапа «Дакара» финишировал четвертым
«Автомобилист» на выезде в Братиславе разгромил «Слован»
Прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в жилом доме Нижнего Тагила
В Екатеринбурге автоледи устроила ДТП, в котором пострадал 3-летний ребенок
Баскетболистки екатеринбургского УГМК разгромили столичное «Динамо»
Уральские спортсменки стали чемпионками России в 17 раз
В Екатеринбурге в середине января будет снежно и прохладно
В Екатеринбурге награды фронтовиков отдали их родным
В Екатеринбурге 15 человек тушили арматурный цех
В Свердловской области отправили за решетку похитителей «наркоторговцев»