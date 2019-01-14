2019-01-14T07:57:35+03:00
Спорт

«Автомобилист» на выезде в Братиславе разгромил «Слован»

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ХК "Автомобилист"Фото: ХК "Автомобилист"
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ХК «Автомобилист» продолжает выездную серию матчей КХЛ в Европе. Накануне уральцы встречались в Братиславе с местным «Слованом». Словенцы выиграли 12 матчей из 49-ти и занимают 12-е место в Ззападной конференции. На счету «шоферов» 37 побед в 48-ми играх, что позволяет им занимать первую строчку на Востоке.

Счет уже на второй минуте открыл Илья Крикунов. Чуть позже Никита Трямкин удвоил преимущество, а Найджел Доус забил третью шайбу, реализовав большинство. Три безответных гола заставили «Слован» поменять вратаря.

- До перерыва хозяева успели отыграть одну шайбу отыграть, но во втором периоде «Автомобилист» вновь реализовал большинство. Отличился Дэн Секстон. Затем екатеринбуржцы остались в меньшинстве, выстояли, но едва пятый игрок появился на площадке, братиславцы забили вторую шайбу, - рассказали в пресс-службе клуба.

В заключительном временном отрезке Секстон оформил дубль, но «Слован» тут же ответил голом. За полторы минуты до финальной сирены «Автомобилист» остался в меньшинстве - хозяева сняли вратаря, выпустив шестого полевого игрока. Однако это не помогло - Стефан Да Коста отправил шестую шайбу в пустые ворота.

Итог матча - 6:3 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

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