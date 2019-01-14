2019-01-14T07:31:06+03:00
Общество

Прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в жилом доме Нижнего Тагила

ЧП произошло в коридоре подъезда. К счастью, никто не пострадал
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба областной прокуратурыФото: пресс-служба областной прокуратуры
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Прокуратура Нижнего Тагила проводит проверку в связи с обрушением потолка в жилом доме на улице Чайковского, 102. Инцидент произошел утром 12 января, когда жильцов разбудил сильный грохот.

Напуганные люди осторожно начали выглядывать из квартир и с ужасом обнаружили, что на втором этаже рухнуло потолочно-чердачное перекрытие лестничной клетки. Площадь повреждения составила три квадратных метра. К счастью, никого из людей в это время в подъезде не было.

Фото: пресс-служба областной прокуратуры

Фото: пресс-служба областной прокуратуры

- Прокуратура даст правовую оценку факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны управляющей организации, установит, проводился ли в доме капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения, имеются ли основания для признания дома аварийным и подлежащим сносу, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба областной прокуратуры

Фото: пресс-служба областной прокуратуры

На данный момент управляющая компания, обслуживающая злополучный дом, уже устранила последствия. Перекрытие временно восстановлено, коммунальные услуги оказываются в полном объеме.

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