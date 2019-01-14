2019-01-14T07:12:10+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге автоледи устроила ДТП, в котором пострадал 3-летний ребенок

Благодаря тому, что мальчик сидел в детском кресле, он получил незначительные травмы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге возле ТРЦ «Мега» автоледи устроила лобовое столкновение. Авария произошла накануне около 21:00 на Металлургов, 87.

- 37-я женщина на «Ауди Q7» со стажем вождения 12 лет при движении по дублёру Металлургов со стороны Екатеринбурга в сторону Первоуральска не обеспечила постоянный контроль за движением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Lada Priora», рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В результате аварии пострадал 3-летний мальчик, ехавший в отечественной легковушке. Бригада «скорой» доставила ребенка в деткую девятую больницу, где врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы. Благодаря тому, что в момент ДТП мальчик находился в детском кресле, удалось избежать серьезных травм.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

По обстоятельствам аварии начато дознание.

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