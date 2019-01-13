Уральские спортсменки стали чемпионками России в 17 раз
ЧР по синхронному катанию на коньках прошел в Йошкар-Оле
Уральские спортсменки стали лучшими в стране. Фото: группа команды "Юность" в ВКонтакте
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Спортсменки из Екатеринбурга в 17-й раз стали лучшими на завершившемся сегодня в Йошкар-Оле Чемпионате России по синхронному катанию на коньках. В этом году команда «Юность» из Екатеринбурга отметила свой 20-летний юбилей.
В короткой программе уральские синхронистки сумели набрать 85,93 балла, пробившись в лидеры соревнований. После второй части программы девушки официально стали чемпионками.
Всего в ЧР приняли участие 27 команд из 15 субъектов страны. По итогам чемпионата екатеринбурженки будут защищать честь России на мировом уровне в Финляндии.