2019-01-13T16:57:01+03:00
Спорт

Уральские спортсменки стали чемпионками России в 17 раз

ЧР по синхронному катанию на коньках прошел в Йошкар-Оле
Лев Истомин
Поделиться:
Уральские спортсменки стали лучшими в стране. Фото: группа команды "Юность" в ВКонтактеУральские спортсменки стали лучшими в стране. Фото: группа команды "Юность" в ВКонтакте
Изменить размер текста:

Спортсменки из Екатеринбурга в 17-й раз стали лучшими на завершившемся сегодня в Йошкар-Оле Чемпионате России по синхронному катанию на коньках. В этом году команда «Юность» из Екатеринбурга отметила свой 20-летний юбилей.

В короткой программе уральские синхронистки сумели набрать 85,93 балла, пробившись в лидеры соревнований. После второй части программы девушки официально стали чемпионками.

Всего в ЧР приняли участие 27 команд из 15 субъектов страны. По итогам чемпионата екатеринбурженки будут защищать честь России на мировом уровне в Финляндии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге в середине января будет снежно и прохладно
В Екатеринбурге награды фронтовиков отдали их родным
В Екатеринбурге 15 человек тушили арматурный цех
В Свердловской области отправили за решетку похитителей «наркоторговцев»
Часть Екатеринбурга оставят без тополей за полмиллиона рублей
На Урале во время охоты мужчина нечаянно застрелил егеря
В Новоуральске живодер обезглавил собаку и содрал с неё кожу
В Нижнем Тагиле в одном из домов обрушился потолок
Ехали с дыркой в коробке: команда Сергея Карякина идет на втором месте в ралли «Дакар»
Начальник Свердловского госпиталя для ветеранов войн лишился должности
Свердловские депутаты хотят забрать екатеринбургский цирк у Москвы
В Туринске будут судить братьев, которые убили таксиста из-за желания покататься с ветерком
Городам Свердловской области раздадут почти 2 миллиарда на благоустройство
Сутенер с Уралмаша семь месяцев зарабатывал на своих подружках-проститутках
«Не надо заталкивать в бак»: регоператоры объяснили уральцам, как правильно выбросить елку
В Екатеринбурге закроют движение на улице Даниловская
В Екатеринбурге зафиксирована вспышка ОРВИ
В Талице мужчина ограбил пенсионера, зайдя по ошибке не в ту комнату общежития
Билеты за репост: «Комсомолка» разыгрывает билеты на спектакль в Александром Панкратовым-Черным
Мэр Александр Высокинский учредил новое СМИ - «Екатеринбургский вестник»
План перевыполнен: свердловские колонии за год выпустили продукции на 1,7 миллиарда
Население Свердловской области сокращается. Почему?
Трудно быть вместе все время: в праздники Урал охватила эпидемия семейных ссор
Мэрия Екатеринбурга объяснила, почему проезд в метро должен подорожать