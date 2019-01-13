В Екатеринбурге в середине января будет снежно и прохладно
В Екатеринбург после теплого воскресенья, когда столбики термометров поднялись до нулевой отметки, вернется прохладная погода. Также всю неделю в уральской столице будет идти снег.
Так, в понедельник, 14 января, в городе ожидается переменная облачность с прояснениями и небольшим снегопадом. Температура воздуха днем: - 7 градусов, ночью: - 15. Во вторник в мегаполисе и окрестностях днем будет еще прохладнее: до – 11, ночью – 12. Также будет облачно и возможен небольшой снег.
Со среды и до конца недели в городе будет идти снег, столбики термометров будут держаться на отметках от -6 до -8 градусов.
Из-за теплой погоды в эти выходные в Екатеринбурге скользко на дорогах, поэтому будьте аккуратны.