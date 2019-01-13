В Екатеринбурге награды фронтовиков отдали их родным

СЕГОДНЯ 13:54 2019-01-13T13:56:01+03:00

За год вручено 19 удостоверений к госнаградам

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Сотрудники военкомата Центрального военного округа вручили удостоверения потомкам трех фронтовиков, которым награды дали за военные подвиги, но в свое время по разным причинам они не были вручены. Церемония передачи наград состоялась в Екатеринбурге, сообщали в пресс-службе ЦВО.

- Удостоверение к ордену Славы 3 степени вручено сыну фронтовика Дмитрия Харченко, а внуки Петра Недокушева и Ивана Фирстова получили документы к медалям «За отвагу», - рассказывают в пресс-службе ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО

Орденом Славы 3 степени Дмитрий Харченко был награжден 20 февраля 1945 года. Молодой уралец принял участие в прорыве обороны противника, в ходе которого получил ранение, но не сдался и ворвался в противотанковый ров противника, убив трех фашистов в рукопашном бою. После этого еще 21 немец был взят им в плен.

Петр Недокушев был награжден медалью «За отвагу» летом 1943 года. Уралец во время боя под огнем пять раз чинил линию связи, обеспечив полноценную работу батальона с подразделениями.

Фото: пресс-служба ЦВО

Иван Фирстов в августе 1944 года на Белорусском фронте, отражая контратаку, уничтожил трех немцев и еще двоих пленил. Это помогло ликвидировать вооруженную группировку противника.

Теперь документы к наградам о подвигах уральцев переданы их родственникам.

Фото: пресс-служба ЦВО

Всего в Екатеринбурге за прошлый год родственникам участников Великой Отечественной войны передали 19 удостоверений к государственным наградам.