В Екатеринбурге 15 человек тушили арматурный цех

СЕГОДНЯ 12:38 2019-01-13T12:38:16+03:00

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В Екатеринбурге в районе ЖБИ воскресным утром загорелись подсобные помещения в цехе по производству арматуры. Несмотря на выходной день, на объекте находились 30 сотрудников предприятия.

Тушить пожар оперативно выехали 4 расчета и 15 человек личного состава. На тушение открытого огня спасателям понадобилось всего 10 минут. До приезда огнеборцев все рабочие самостоятельно вышли из здания, поэтому в ходе ЧП никто не пострадал.

По словам руководства предприятия, пожар, площадью 12 метров, на рабочий процесс никак не повлияет. Причины возгорания в настоящее время выясняются.