В Екатеринбурге 15 человек тушили арматурный цех
Пожар приключился в районе ЖБИ
Тушить пожар выезжало несколько пожарных расчетов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге в районе ЖБИ воскресным утром загорелись подсобные помещения в цехе по производству арматуры. Несмотря на выходной день, на объекте находились 30 сотрудников предприятия.
Тушить пожар оперативно выехали 4 расчета и 15 человек личного состава. На тушение открытого огня спасателям понадобилось всего 10 минут. До приезда огнеборцев все рабочие самостоятельно вышли из здания, поэтому в ходе ЧП никто не пострадал.
По словам руководства предприятия, пожар, площадью 12 метров, на рабочий процесс никак не повлияет. Причины возгорания в настоящее время выясняются.