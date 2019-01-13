В Свердловской области отправили за решетку похитителей «наркоторговцев»
Трое мужчин получили небольшие сроки
Судья отправил троих похитителей в колониюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ревде городской суд отправил за решетку трех мужчин, которые вымогали деньги у горожан, которых преступники подозревали в торговле наркотиками.
Схема была отлажена следующим образом: мужчины вылавливали «наркоторговцев», жестоко избивали, после чего вывозили в лес и требовали крупные суммы за освобождение. Всего в уголовном деле фигурирует несколько эпизодов.
Судья принял решение отправить в колонию общего режима двух подсудимых на два года, а третьего на 3,5 года.