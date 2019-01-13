2019-01-13T12:26:25+03:00
Происшествия

В Свердловской области отправили за решетку похитителей «наркоторговцев»

Трое мужчин получили небольшие сроки
Лев Истомин
Поделиться:
Судья отправил троих похитителей в колониюСудья отправил троих похитителей в колониюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ревде городской суд отправил за решетку трех мужчин, которые вымогали деньги у горожан, которых преступники подозревали в торговле наркотиками.

Схема была отлажена следующим образом: мужчины вылавливали «наркоторговцев», жестоко избивали, после чего вывозили в лес и требовали крупные суммы за освобождение. Всего в уголовном деле фигурирует несколько эпизодов.

Судья принял решение отправить в колонию общего режима двух подсудимых на два года, а третьего на 3,5 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уральские спортсменки стали чемпионками России в 17 раз
В Екатеринбурге в середине января будет снежно и прохладно
В Екатеринбурге награды фронтовиков отдали их родным
В Екатеринбурге 15 человек тушили арматурный цех
Часть Екатеринбурга оставят без тополей за полмиллиона рублей
На Урале во время охоты мужчина нечаянно застрелил егеря
В Новоуральске живодер обезглавил собаку и содрал с неё кожу
В Нижнем Тагиле в одном из домов обрушился потолок
Ехали с дыркой в коробке: команда Сергея Карякина идет на втором месте в ралли «Дакар»
Начальник Свердловского госпиталя для ветеранов войн лишился должности
Свердловские депутаты хотят забрать екатеринбургский цирк у Москвы
В Туринске будут судить братьев, которые убили таксиста из-за желания покататься с ветерком
Городам Свердловской области раздадут почти 2 миллиарда на благоустройство
Сутенер с Уралмаша семь месяцев зарабатывал на своих подружках-проститутках
«Не надо заталкивать в бак»: регоператоры объяснили уральцам, как правильно выбросить елку
В Екатеринбурге закроют движение на улице Даниловская
В Екатеринбурге зафиксирована вспышка ОРВИ
В Талице мужчина ограбил пенсионера, зайдя по ошибке не в ту комнату общежития
Билеты за репост: «Комсомолка» разыгрывает билеты на спектакль в Александром Панкратовым-Черным
Мэр Александр Высокинский учредил новое СМИ - «Екатеринбургский вестник»
План перевыполнен: свердловские колонии за год выпустили продукции на 1,7 миллиарда
Население Свердловской области сокращается. Почему?
Трудно быть вместе все время: в праздники Урал охватила эпидемия семейных ссор
Мэрия Екатеринбурга объяснила, почему проезд в метро должен подорожать