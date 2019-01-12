В Новоуральске живодер обезглавил собаку и содрал с неё кожу

СЕГОДНЯ 16:43 2019-01-12T16:48:10+03:00

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В Новоуральске полиция ищет мужчину, который жестоко расправился с псом, содрав с него шкуру, отрезав голову и связав лапы скотчем. Живодер завернул обезображенную собаку в пакет и вынес во двор, чтобы выбросить в мусорный контейнер. Но объемный сверток не вошел, и мужчина оставил тело лежать на снегу. За этой картиной наблюдали жильцы дома. Они заглянули в пакет и ужаснулись - внутри был растерзанный пес. После этого местные журналисты обратились в полицию, чтобы труп забрали, так как четыре дня он так и пролежал во дворе.

- Собачий труп был убран, а участковые начали обход по домам в поисках дополнительных свидетелей, - рассказывает Андрей Семянников, начальник МУ МВД России по Новоуральскому городскому округу . - Будет ли возбуждено уголовное дело, решится до 14 января.

Слова новоуральского полицейского «Комсомольской правде-Екатеринбург» подтвердил Валерий Горелых, руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области. Напомним, что с 2017 года в России по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» предусмотерно уголовное наказание и лешение свободы на срок от 3 до 5 лет.