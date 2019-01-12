2019-01-12T15:20:49+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле в одном из домов обрушился потолок

Потолок рухнул в подъезде на лестничную клетку - никто не пострадал
Дарья РЯБОВА
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Дом на Чайковского, 102 в Нижнем Тагиле Фото собственника одной из квартирДом на Чайковского, 102 в Нижнем Тагиле Фото собственника одной из квартир
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Сегодня утром жители двухэтажного дома на Чайковского, 102 в Нижнем Тагиле проснулись от того, что услышали сильный грохот. Испуганные жильцы сразу же выбежали в подъезд, откуда донесся ужасный шум, и увидели, что на лестничной клетке обрушился потолок. Теперь на ступеньках лестницы валяются тяжеленные куски штукатурки с досками. А пострадавшим страшно оставаться в таком доме.

- Как говорится, ни пройти ни проехать, - сетует одна из жительниц злосчастного дома. - Вся лестница после того, как обвалился потолок, оказалась завалена.

К тому же, везде выключился свет, дом остался без электроэнергии, так как оборвалась проводка. Как теперь жить в аварийно-опасном доме, обескураженные жители и представить не могут. Согласно данным на сайте Министерства ЖКХ, дом был построен еще в 1954 году, и ремонт крыши должен быть проведен в 2019 году. Остается только ждать.

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