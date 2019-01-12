2019-01-12T11:51:27+03:00
Спорт

Ехали с дыркой в коробке: команда Сергея Карякина идет на втором месте в ралли «Дакар»

Уральский гонщик рассказал, как они преодолели пятый этап марафона и почему потеряли сорок минут на остановках
Дарья РЯБОВА
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Фото с пятого этапа ралли на странице Сергей Карякина во ВконтактеФото с пятого этапа ралли на странице Сергей Карякина во ВконтактеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Сейчас в Перу проходит одно из самых важных спортивных событий - ралли-марафон «Дакар», в котором участвует автогонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин. Вчера, в пятницу, его экипаж прошел пятый этап между городами Такна и Арекипа. Для уралькой команды он оказался одним из самых сложных. По итогам предыдущего этапа экипаж Сергея стал победителем, но на этот раз не повезло. Всю дорогу их преследовала череда неудач.

- Всё шло одно за другим, - вспоминает Сергей Карякин. - Еще в конце четвертого этапа машина налетела на булыжник, который проломил коробку передач. Образовалась трещина, коробка начала протекать. Пришлось останавливаться каждые 40-70 километров, чтобы доливать масло. Потом слетел пыльник привода, его пришлось поменять. Еще взорвался ремень. В обшей сложности на устранение всех технических неполадок нам пришлось потратить сорок минут.

Победитель ралли «Дакар-2019» Сергей Карякин уверен, что второе и любое другое место после пятого этапа оправдано - главное, что удалось добраться до остановки перед следующим этапом. Также Сергей обещал показать болельщикам тот самый булыжник, который погнул раму вездехода и сломал коробку передач.

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