Начальник Свердловского госпиталя для ветеранов войн лишился должности

СЕГОДНЯ 10:21 2019-01-12T10:21:46+03:00

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Начальник Свердловского госпиталя для ветеранов войн Роберт Соловьев ушел в отставку. После пяти лет работы он решил написать заявление об уходе. Тем более, что последние полгода занимал пост исполняющего обязанности начальника госпиталя - лет у Роберта Владимировича закончился трудовой контракт. Теперь остается загадкой, кто же займет место начальника областного госпиталя для ветеранов войн.

- В пятницу Роберт Владимирович провел последний день в качестве начальника Свердловского госпиталя для ветеранов войн и попрощался с сотрудниками, - рассказывают в пресс-службе медицинского учреждения. - Пока его обязанности исполняет заместитель по медицинской части Валентина Ямпольская.

Но свято место пусто не бывает, так что вскоре госпиталю подыщут нового начальника. Добавим, что Роберта Соловьева назначили начальником госпиталя еще в 2014 году. А в 2016 году он вошел в состав Правления «Союза госпиталей ветеранов войн России». До этого времени Роберт Владимирович возглавлял Городскую больницу № 3 в Каменске-Уральском.