2019-01-12T09:24:47+03:00
Общество

Свердловские депутаты хотят забрать екатеринбургский цирк у Москвы

Депутат Вячеслав Вегнер считает, что федеральные власти позарились на прибыль, которую приносит цирк Екатеринбурга
Дарья РЯБОВА
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Анатолий Марчевский на арене родного циркаАнатолий Марчевский на арене родного циркаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вновь обсуждается судьба цирка. Группа из политиков и активистов заявляет, что необходимо вернуть цирк уральской столицы свердловским властям. На данный момент учреждение культуры принадлежит Москве. Общественники уже собрались обратиться к Министерству культуры России и губернатору Евгению Куйвашеву с письмом, чтобы сохранить руководящую должность за Анатолием Марчевским. А цирк, соответсвенно, оставить в областной собственности.

- Цирк должен быть в областной собственности, - заявляет на своей странице в Facebook Вячеслав Вегнер, депутат Свердловского Заксобрания. - Наш цирк - отличное заведение культуры. Он признан лучшим в 2012 году «Росгосцирком» и Министерством культуры. Все это при руководстве Анатолия Марчевского, заслуженного Артиста России. И все было образцово ровно до того момента, как оказалось, что наш цирк приносит нехилую прибыль и кто-то на неё стал зариться. Вот в тот момент нам стали докладывать, что Марчевский не такой уж и молодец, а цирк не очень образцовый, и надо бы Марчевского убрать, а цирк полностью забрать.

Также политик уверен, что процесс перехода екатеринбургского цирка в федеральную собственность ведется далеко не честными путями. И проводятся все процедуры как раз в тот момент, «когда Главцирк сам подвергся проверкам, обнаружившим и нецелевые расходы, и неэффективное управление, да и прочюю коррупцию». Напомним, что еще в конце ноября сторонники Марчевского собирали подписи, чтоб вернуть ему место директора цирка. А представители «Росгосцирка» при этом объяснили причины его увольнения.

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